Инспектор Росрыболовства требовал взятку центнером красной икры

Инспектор Росрыбыловства стал фигурантом уголовного дела за вымогательство взятки на Камчатке. Служащий требовал у представителей коренной общины сто килограммов красной икры, действовал он через посредника, сообщает региональное СУ СКР.
За икру инспектор
В отношении инспектора возбуждено дело о покушении на получение взятки.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в результате спецоперации прокурора Сызрани Вадима Фeдорина, который подозревается в получении взятки. Вознаграждение предназначалось за содействие в расследовании уголовного дела.