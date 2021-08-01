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Инспектор Росрыболовства требовал взятку центнером красной икры

04:53, 02 августа 2021
Инспектор Росрыболовства требовал взятку центнером красной икры Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
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Инспектор Росрыбыловства стал фигурантом уголовного дела за вымогательство взятки на Камчатке. Служащий требовал у представителей коренной общины сто килограммов красной икры, действовал он через посредника, сообщает региональное СУ СКР.

За икру инспектор обещал покровительство общине. До этого он во время проверки деятельности родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе выявил нарушения при добыче рыбы. Но протокол представитель ведомства составлять не стал, а потребовал икру на общую сумму 450 тысяч рублей.

В отношении инспектора возбуждено дело о покушении на получение взятки.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в результате спецоперации прокурора Сызрани Вадима Фeдорина, который подозревается в получении взятки. Вознаграждение предназначалось за содействие в расследовании уголовного дела.

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