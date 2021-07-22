Иномарка сбила инспектора ГИБДД при проверке документов в Красноярске

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Два человека пострадали в результате пожара, произошедшего на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

Инцидент произошёл в жилом доме на улице Шолохова. По данным спасателей, огонь охватил квартиру на 16-м этаже и шесть балконов на 15-м, 16-м и 17-м этажах 17-этажного дома. Общая площадь...