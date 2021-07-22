Иномарка сбила инспектора ГИБДД при проверке документов в Красноярске
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:29, 22 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Красноярске пьяный водитель автомобиля Subaru сбил инспектора ГИБДД и водителя «Лады», остановленного для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
Инцидент произошёл на улице Шахтёров. По данным пресс-службы, наряд ГИБДД остановил автомобиль «Лада» для проверки документов водителя. В этот момент в отечественную машину врезалась иномарка Subaru.
В результате аварии пострадали водитель «Лады», а также госавтоинспектор 1984 г.р. Предположительно, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, — говорится в сообщении.
Пострадавшим госпитализация не потребовалась.
Известно, что водитель иномарки задержан и доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.
Установлено, что ранее виновник ДТП был лишён водительских прав. В этой связи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что в Крыму попал в аварию автобус с полусотней пассажиров.