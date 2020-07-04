Хозяин магазина убил покупателя за долг в 400 рублей

https://static.news.ru/photo/a145cb60-be10-11ea-b8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец одного из магазинов в Челябинске избил до смерти покупателя за долг в размере 400 рублей.

Инцидент произошёл в Курчатовской районе. За два месяца до него супруга погибшего сделала покупки в указанном магазине на 2 тысячи рублей. Сразу она расплатиться не могла, и хозяин торговой точки согласился на рассрочку.

Муж женщины вмешался в ситуацию, когда сумма задолженности сократилась до 400 рублей. Он пришёл в магазин для разговора с владельцем, который перерос в ссору. Хозяин, оказавшийся бывшим боксёром, выгнал мужчину, применив силу. В результате тот умер от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает Telegram-канал Mash.

Полиция разбирается в произошедшем. Владелец магазина находится под подпиской о невыезде.

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