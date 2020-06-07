Происшествия

Хлебозавод загорелся в Санкт-Петербурге

20:26, 07 июня 2020 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар на пищевом производстве «Охтинское» в Санкт-Петербурге вспыхнул вечером 7 июня. По предварительным данным, загорелась конвейерная лента хлебозавода.

По информации РИА Новости, из цеха на улице Маршала Тухачевского эвакуировали более ста человек. Пожар начался в 19:09 на последнем этаже четырёхэтажного здания.

Пострадавших нет, — отмечено в сообщении со ссылкой на управление МЧС.

Как писал NEWS.ru, в Хабаровске сегодня произошёл пожар на складе пиломатериалов. Огонь распространился на тысячу квадратных метров внутри здания.

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