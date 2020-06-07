Хлебозавод загорелся в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/c2d62af2-a8e6-11ea-ad35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар на пищевом производстве «Охтинское» в Санкт-Петербурге вспыхнул вечером 7 июня. По предварительным данным, загорелась конвейерная лента хлебозавода.

По информации РИА Новости, из цеха на улице Маршала Тухачевского эвакуировали более ста человек. Пожар начался в 19:09 на последнем этаже четырёхэтажного здания.

Пострадавших нет, — отмечено в сообщении со ссылкой на управление МЧС.

Как писал NEWS.ru, в Хабаровске сегодня произошёл пожар на складе пиломатериалов. Огонь распространился на тысячу квадратных метров внутри здания.