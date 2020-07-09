Хабаровскому губернатору предъявили обвинение по делу об убийствах

https://static.news.ru/photo/82c5f636-c209-11ea-86e5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение по делу об убийствах. Его уже допросили в качестве обвиняемого, сообщает Следственный комитет России.

Главе региона вменяют несколько эпизодов, связанных с покушением на убийство и организацией убийств. Речь идёт о ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство бизнесменов, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, говорится в заявлении ведомства.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает, его причастным к смерти предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Убийства произошли после конфликта с Фургалом, отмечают местные журналисты.

Зоря подал в суд на Фургала. У них был спор по поводу производственного помещения в Хабаровске. А у Сандалова были конфликты с работниками металлобазы Фургала ООО «Миф-Хабаровск» (ликвидировано в 2013 году).

Первым был убит Зоря. Киллер выстрелил в предпринимателя не меньше восьми раз. Убийство произошло в октябре 2004 года. Затем, также в октябре 2004 года, был убит Сандалов. Причём тогда удалось найти киллера, им оказался Владимир Журавлёв. Следователи выяснили, что Фургал контактировал с этим человеком, однако его причастность к убийству не удалось доказать.

Олега Булатова убили в январе 2005 года. Вместе с Фургалом он был совладельцем ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Сергея Фургала: бывший деловой партнёр Николай Мистрюков (экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб»), гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, а также безработный Андрей Карепов.

Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 (баллотировался от ЛДПР). Во втором туре голосования он одержал победу на единороссом Вячеславом Шпортом с большим отрывом — 69,57 % против 27,97 %. На Дальнем Востоке избранный губернатор пользуется популярностью. Местные жители уже начали выходить на пикеты в его поддержку. Онлайн-петиция в защиту главы региона за несколько часов набрала более 20 тысяч подписей.

Как ранее писал NEWS.ru, обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания на губернатора Хабаровского края как на организатора преступлений.