Губернатор Усс назвал первые донесения о ЧП в Норильске дезинформацией

Донесения в первые сутки после разлива дизельного топлива в Норильске были дезинформацией и скрывали истинные масштабы катастрофы. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Он рассказал, что сначала появилась информация о столкновении автомобиля с резервуаром с дизельным топливом.
Я был там на месте происшествия. Это в принципе невозможно, — рассказал Усс телеканалам «Енисей» и КГТРК «Красноярск».
По его словам, во втором донесении отсутствовала информация о масштабах катастрофы и объёме разлившегося топлива.
Самое важное заключается в следующем: в донесении чёрным по белому сказано, что характерного запаха дизельного топлива, а также пятен топлива на водной поверхности не обнаружено. Экологический ущерб отсутствует. Остается только развести руками, — сообщил губернатор Красноярского края.
Он подчеркнул, что такие действия можно объяснить только умыслом по сокрытию масштабов экологической катастрофы.
29 мая на ТЭЦ-3 (АО «НТЭК») в Норильске произошла утечка 21 тысячи тонн топлива из резервуара. В Генпрокуратуре считают причиной резкую просадку опор фундамента. В компании «Норильский никель» заявили, что авария могла произойти из-за потепления, которое случилось в условиях вечной мерзлоты. Оно спровоцировало движение опоры под топливными цистернами.
Топливо попало в уникальное озеро Пясино, которое является озером ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров.
NEWS.ru писал, что в «Норникеле» пообещали ликвидировать последствия ЧП за счёт компании.
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