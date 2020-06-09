Губернатор Усс назвал первые донесения о ЧП в Норильске дезинформацией

https://static.news.ru/photo/d44e968c-aa50-11ea-80e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/uss_av

Донесения в первые сутки после разлива дизельного топлива в Норильске были дезинформацией и скрывали истинные масштабы катастрофы. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Он рассказал, что сначала появилась информация о столкновении автомобиля с резервуаром с дизельным топливом.

Я был там на месте происшествия. Это в принципе невозможно, — рассказал Усс телеканалам «Енисей» и КГТРК «Красноярск».

По его словам, во втором донесении отсутствовала информация о масштабах катастрофы и объёме разлившегося топлива.

Самое важное заключается в следующем: в донесении чёрным по белому сказано, что характерного запаха дизельного топлива, а также пятен топлива на водной поверхности не обнаружено. Экологический ущерб отсутствует. Остается только развести руками, — сообщил губернатор Красноярского края.

Он подчеркнул, что такие действия можно объяснить только умыслом по сокрытию масштабов экологической катастрофы.

29 мая на ТЭЦ-3 (АО «НТЭК») в Норильске произошла утечка 21 тысячи тонн топлива из резервуара. В Генпрокуратуре считают причиной резкую просадку опор фундамента. В компании «Норильский никель» заявили, что авария могла произойти из-за потепления, которое случилось в условиях вечной мерзлоты. Оно спровоцировало движение опоры под топливными цистернами.

Топливо попало в уникальное озеро Пясино, которое является озером ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров.

NEWS.ru писал, что в «Норникеле» пообещали ликвидировать последствия ЧП за счёт компании.