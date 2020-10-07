Губернатор Любимов прибыл в посёлок рядом с горящим военным складом

https://static.news.ru/photo/5ae1ffce-08c3-11eb-b474-fa163e074e61_660.jpg Николай Любимов (справа) Фото: lybimovnikolay/vk.com

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил посёлок Желтухино, который расположен рядом с военным складом, где взорвались боеприпасы, следует из сообщения пресс-службы правительства региона.

Как уточняется, губернатор принял решение лично оценить сложившуюся ситуацию и определить меры для создания комфортных условий для эвакуированных из зоны происшествия людей. Он также посетил созданный в населённом пункте оперативный штаб, уточняет РИА Новости.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошли 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Ранее NEWS.ru писал, что как минимум шесть человек пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в Рязанской области.