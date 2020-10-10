Грузовой поезд сошёл с рельсов в Амурской области

https://static.news.ru/photo/02137b4a-0c3b-11eb-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres

Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов на Дальневосточной железной дороге. В результате задержано движение ряда пассажирских поездов.

Происшествие случилось вечером 11 октября на перегоне Аносовская — Пурикан однопутного неэлектрифицированного участка Тында — Штурм. Задерживаются в пути пассажирские поезда № 325 Нерюнгри — Хабаровск, № 688 Сковородино — Нерюнгри, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

В настоящий момент принимаются меры для нормализации графика движения поездов. О пострадавших в результате происшествия ничего не сообщается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Испании поезд сошёл с рельсов по пути из Вальядолида в Мадрид. Причиной послужили проливные дожди.