В Испании поезд сошёл с рельсов из-за дождей

В Испании поезд сошёл с рельсов по пути из Вальядолида в Мадрид. Причиной послужили проливные дожди.
Об этом сообщила столичная служба по чрезвычайным ситуациям в своём Twitter. По её данным, авария произошла в районе населённого пункта Сарсалехо. В вагонах в этот момент находились 25 человек, четверо пострадали, двоим из них понадобилась госпитализация.
В экстренной службе отметили, что причиной стали размытые из-за проливных дождей пути,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в России в одном из жилых домов сахалинского города Корсаково рухнул балкон. Он находился на третьем этаже. Вместе с плитой на землю упали две пенсионерки, которые вышли на балкон, чтобы попить кофе. Женщины остались живы, однако получили травмы средней тяжести.
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