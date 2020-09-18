В Испании поезд сошёл с рельсов из-за дождей

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В Испании поезд сошёл с рельсов по пути из Вальядолида в Мадрид. Причиной послужили проливные дожди.

Об этом сообщила столичная служба по чрезвычайным ситуациям в своём Twitter. По её данным, авария произошла в районе населённого пункта Сарсалехо. В вагонах в этот момент находились 25 человек, четверо пострадали, двоим из них понадобилась госпитализация.

В экстренной службе отметили, что причиной стали размытые из-за проливных дождей пути, передаёт РИА Новости.

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