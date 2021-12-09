Грузовой поезд сошёл с рельсов в Кировской области

Утром на перегоне Киров-Котласский — Чухломинский в Кировской области сошёл с рельсов грузовой поезд из семи вагонов, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального СК на транспорте. Поезд перевозил железобетонные изделия, в результате аварии никто не пострадал.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента не допущено, повреждены две опоры ЛЭП. Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, на место выехали следователи и криминалисты, — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба», авария случилась в 05:33 мск. Задержки в движении пригородных поездов планируется устранить к 14:00, заявили следователи.

Ранее в Забайкалье с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда. Инцидент произошёл на станции Нанагры, пострадавших не было, угрозы экологической безопасности тоже.

Также сообщалось, что грузовой поезд сошёл с рельсов и опрокинулся в результате столкновения с вылетевшим на пути КамАЗом на станции Ледяная в Свободненском районе под Благовещенском Амурской области. Локомотивная бригада госпитализирована, с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив.