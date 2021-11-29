Грузовик насмерть сбил женщину на перроне автовокзала в Липецке

В Липецке грузовой автомобиль выскочил на перрон автовокзала и наехал на людей. В результате происшествия одна женщина скончалась на месте, ещё три человека получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области. По предварительной версии, водителю стало плохо за рулём.

Грузовой автомобиль, принадлежащий липецким автобусным линиям, въехал на перрон, где находились люди, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, грузовая «ГАЗель» въехала на перрон и прижала пассажирку, сидевшую на лавочке, в ожидании автобуса. Женщина сразу погиба. Кром этого, в результате удара кабины об стену пострадали находившиеся в «ГАЗели» пассажиры.

Водитель собирался подъехать на погрузку во двор. По словам самого мужчины, в момент аварии он потерял сознание, а машина продолжила движение, и вместо того, чтобы завернуть, проехала прямо. Водитель также рассказал, что потере сознания предшествовал приступ кашля.

Личность погибшей устанавливается. Пострадавшие, двое мужчин и водитель машины, были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в толпу людей на рождественском параде в городе Уокешо в США. После того, как водитель въехал в толпу, он открыл стрельбу из окна, а затем скрылся. В результате инцидента пострадали 30 человек.