Гостиница в Петрозаводске горит на площади 1000 «квадратов»

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Пожар произошёл в гостинице, расположенной в историческом центре Петрозаводска. Площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

По имеющимся данным, пожар возник на кровле здания. Из гостиницы эвакуированы более 50 человек. Собеседники агентства сообщили, что пострадавших нет.

Здание гостиницы «Северная» было построено в 1936–1939-х годах по проекту архитектора Юрия Русанова в стиле «пролетарской классики». Оно расположено рядом со зданием правительства Республики Карелия. Является памятником регионального значения.

Ранее крупный пожар произошёл на строительном рынке «Спартак» на Пластунской улице в Центральном районе Сочи. Его площадь составила 870 квадратных метров.