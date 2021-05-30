Гостиница в Петрозаводске горит на площади 1000 «квадратов»

Пожар произошёл в гостинице, расположенной в историческом центре Петрозаводска. Площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.
По имеющимся данным, пожар
Здание гостиницы «Северная» было построено в 1936–1939-х годах по проекту архитектора Юрия Русанова в стиле «пролетарской классики». Оно расположено рядом со зданием правительства Республики Карелия. Является памятником регионального значения.
Ранее крупный пожар произошёл на строительном рынке «Спартак» на Пластунской улице в Центральном районе Сочи. Его площадь составила 870 квадратных метров.