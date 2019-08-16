https://static.news.ru/photo/928996e8-c121-11e9-81e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожар начался в шахте «Грамотеинская» в Кузбассе. В ней находятся почти 50 горняков.

По словам источника в администрации шахты, произошло короткое замыкание, из-за которого загорелся ленточный конвейер.

Проводится эвакуация шахтёров из забоя, — сообщил он.

Сотрудник «Грамотеинской» также отметил, что распространение огня удалось остановить, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что несколько десятков человек были эвакуированы из угольной шахты «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Она была обесточена из-за пожара на питающей её трансформаторной подстанции.