Пожар начался в шахте «Грамотеинская» в Кузбассе. В ней находятся почти 50 горняков.
По словам источника в администрации шахты, произошло короткое замыкание, из-за которого загорелся ленточный конвейер.
Проводится эвакуация шахтёров из забоя, — сообщил он.
Сотрудник «Грамотеинской» также отметил, что распространение огня удалось остановить, передаёт «
Ранее News.ru писал, что несколько десятков человек были эвакуированы из угольной шахты «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Она была обесточена из-за пожара на питающей её трансформаторной подстанции.