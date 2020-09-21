Главу религиозной секты задержали в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/3b8ff906-60bb-11ea-9ea7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три руководителя религиозной общины задержаны в Курагинском районе Красноярского края. В их числе оказался глава секты Сергей Тороп (Виссарион).

Виссарион в 1995 году вместе с последователями основал в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в некоторых населённых пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге края, сообщает ТАСС.

В места проживания членов секты, которые считают Виссариона вторым пришествием Христа, вооружённые автоматами силовики нагрянули утром 22 сентября. У многих сейчас проходят обыски. В операции задействованы вертолёты. На одном из них Виссариона вывезли из «города Солнца». На его территории плохо работает Интернет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Алексей Рыбников, известный как автор музыки к культовой рок-опере «Юнона и Авось», рассказал, как в своё время едва не лишился дочери Анны. Девушка однажды попала под влияние неких людей, которые вовлекли её в опасную секту. Влияние культа оказалось настолько велико, что дочь народного артиста Российской Федерации отказалась от общения с родными.