Эксперт по оружию рассказал, как пермский ученик мог завладеть ружьём отца

Двенадцатилетний школьник Дмитрий Г., устроивший стрельбу в школе Пермского края, мог завладеть огнестрельным оружием отца, найдя ключи от сейфа, в котором хранился охотничий карабин «Сайга». Такое мнение высказал эксперт по оружию и главный редактор журнала «Калашников. Оружие. Боеприпасы» Михаил Дегтярёв, передаёт «ПолитЭксперт».

В данном случае ребёнок, вероятно, нашёл ключи от сейфа. Подсмотрел или нашёл случайно — это не имеет никакого значения. Предотвратить нахождение ключей в квартире можно, наверное только приставив к ребёнку полицейского, который будет круглосуточно за ним следить, — предположил Дегтярёв.

Он пояснил, что согласно федеральному закону «Об оружии», гражданские образцы стрелкового вооружения должны находиться исключительно в сейфе. При этом эксперт уточнил, что «Сайга» может запросто стать причиной смертельных ранений, независимо от калибра.

Речь идёт, скорее всего, о гладкоствольной вариации ружья «Сайга». Калибр его может сильно варьироваться. В любом случае, это оружие способно нанести смертельные ранения человеку вне зависимости от диаметра ствола и боеприпаса, — признался он.

Ранее шестиклассник из школы в посёлке Сарс под Пермью пришёл в учебное заведение с самозарядным карабином «Сайга». Он пронёс оружие внутрь, воспользовавшись пересменкой охраны. Подросток выстрелил в потолок и в дверь, в результате пострадал один ребёнок, в ногу которого попал осколок стекла. Стрелка обезвредила директор школы.

Шестиклассник из школы в посёлке Сарс под Пермью пришёл в учебное заведение с самозарядным карабином «Сайга». Он пронёс оружие внутрь, воспользовавшись пересменкой охраны. Подросток выстрелил в потолок и в дверь, в результате пострадал один ребёнок, в ногу которого попал осколок стекла. Стрелка обезвредила директор школы.

Задержанный школьник заявил, что поводом для поступка стала травля одноклассницы. Он рассказал, что хотел разобраться с ней, не трогая других учеников. Однако когда школьники усомнились в подлинности ружья, выстрелил, чтобы доказать им обратное.

После стрельбы в школе Следственный комитет возбудил два уголовных дела: по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).