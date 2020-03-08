Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) найден мёртвым в своём доме. СКР проводит проверку по факту его смерти.
Речь идёт о полковнике полиции Евгении Солоновиче,
Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровске свёл счёты с жизнью исполняющий обязанности начальника уголовного розыска. Он застрелился в своём рабочем кабинете. Исходя из содержания предсмертной записки, на такой шаг полицейский мог решиться из-за проблем в личной жизни.
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