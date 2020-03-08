https://static.news.ru/photo/1371f416-61e6-11ea-86ee-fa163e074e61_660.jpg Евгений Солонович Фото: 83.мвд. рф

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) найден мёртвым в своём доме. СКР проводит проверку по факту его смерти.

Речь идёт о полковнике полиции Евгении Солоновиче, уточняет «Интерфакс». Местные СМИ предполагают, что он мог покончить с собой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровске свёл счёты с жизнью исполняющий обязанности начальника уголовного розыска. Он застрелился в своём рабочем кабинете. Исходя из содержания предсмертной записки, на такой шаг полицейский мог решиться из-за проблем в личной жизни.