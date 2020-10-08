Глава МЧС заявил, что в Рязанской области эвакуировали свыше 2 300 человек

https://static.news.ru/photo/d792ac96-095c-11eb-83f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе видеоконференции 8 октября доложил президенту России Владимиру Путину, что в Рязанской области эвакуации подверглись свыше 2 300 жителей из 14 населённых пунктов в радиусе 5-10 км от пожара на территории бывшей воинской части в Скопинском районе.

Соответствующая информация представлена на сайте Кремля.

Как уточняет Минобороны РФ, военные приступили к разминированию сёл, расположенных рядом с горящим арсеналом.

К ликвидации пожара привлечены около 1500 человек и 389 единиц техники.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 20 человек госпитализировано после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Из них шестеро получили травмы во время пожара на складе, а ещё 10 человек — в результате последствий пожара.