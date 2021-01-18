Глава горнолыжной федерации «Домбай» погиб при сходе лавины в КЧР

https://static.news.ru/photo/f8c519b2-59bb-11eb-ab88-fa163e074e61_660.jpg Фото: 09.mchs.gov.ru

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесии «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб из-за схода снежной лавины. Об этом журналистам рассказал представитель федерации.

По предварительной информации, погиб президент федерации Хаджи-Мурат Маршанкулов. Пока никакой более точной информации у нас нет, — цитирует «Интерфакс» собеседника.

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в посёлке Домбай на горе Мусса-Ачитара около 13:30. Под лавину попали два пункта горнолыжного снаряжения, было повреждено кафе. По предварительным данным, под снежными завалами могут находиться от четырёх до 12 человек. Ранее было обнаружено тело одного погибшего.

Как сообщал NEWS.ru, поисково-спасательные работы на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии были временно приостановлены до утра из-за наступления тёмного времени суток. Кроме того, погодные условия, в том числе снегопад, сильно затрудняют поисковые работы.