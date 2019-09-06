https://static.news.ru/photo/12626e2a-d096-11e9-b941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Руководитель ЦИК Элла Памфилова, на которую ночью напали в собственном доме, сообщила о состоянии здоровья.

На вопрос корреспондента « Известий » она ответила, что её самочувствие не вызывает опасений.

Хорошо, всё нормально, — рассказала Памфилова.

Нападение на главу ЦИК было совершено в ночь на 6 сентября. На территорию её дома в подмосковной Истре пробрался неизвестный. Он залез в дом через окно и несколько раз ударил Памфилову электрошокером.

Ранее News.ru писал, что в Центризбиркоме сообщили, что состояние председателя позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях.