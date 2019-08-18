Московское управление ГИБДД озвучило предварительную причину аварии с участием туристического автобуса, которая произошла на шоссе Энтузиастов.
По данным пресс-службы госавтоинспекции, автомобиль мог врезаться в фонарный столб из-за того, что водитель не справился с управлением, передаёт
Как ранее писал News.ru, по словам водителя автобуса, причиной ДТП стало то, что его подрезал другой автомобиль. Позднее было опубликовано видео, опровергающее эту версию.
Инцидент произошёл на шоссе Энтузиастов. Автобус, в котором ехали 32 туриста из Китая, врезался в столб. Количество пострадавших в ДТП увеличилось до 29.