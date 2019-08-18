https://static.news.ru/photo/dfe4244a-c1a2-11e9-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московское управление ГИБДД озвучило предварительную причину аварии с участием туристического автобуса, которая произошла на шоссе Энтузиастов.

По данным пресс-службы госавтоинспекции, автомобиль мог врезаться в фонарный столб из-за того, что водитель не справился с управлением, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, по словам водителя автобуса, причиной ДТП стало то, что его подрезал другой автомобиль. Позднее было опубликовано видео, опровергающее эту версию.

Инцидент произошёл на шоссе Энтузиастов. Автобус, в котором ехали 32 туриста из Китая, врезался в столб. Количество пострадавших в ДТП увеличилось до 29.