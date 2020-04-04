Газ взорвался в жилом доме под Москвой

Взрыв газа произошёл в жилом доме в подмосковном доме в Орехово-Зуеве.
Как
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль. Всем пострадавшим от взрыва газа временно предоставят жильё.
NEWS.ru писал, что в Магнитогорске 3 апреля скончался полуторогодовалый ребёнок, который пострадал от взрыва газа. Инцидент произошёл 26 марта, после взрыва произошёл пожар.
31 марта в квартире на Ленинградском проспекте в Москве произошёл хлопок бытового газа в духовом шкафу. Пострадал хозяин жилья. Остекление квартиры полностью сохранилось.
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