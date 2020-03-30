https://static.news.ru/photo/8d052f9a-7227-11ea-ab18-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 66.mchs.gov.ru

Хлопок газа с последующим пожаром произошёл в 12-этажном доме в Екатеринбурге. Спасатели эвакуировали 55 человек, среди которых было 20 детей.

Происшествие случилось в доме по улице Начдива Онуфриева, 38А. Выяснилось, что на балконе квартиры шестого этажа стоял баллон газа с неплотно закрыты вентилем. Из-за этого произошла утечка газа, что привело к хлопку газовоздушной смеси и последующему пожару, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате хлопка газа повреждено окно квартиры, перегородки и несущие конструкции целы. Хозяин квартиры осмотрен медиками, от госпитализации отказался. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска 28 марта принял решение об аресте подозреваемого в причастности к взрыву бытового газа в жилом доме, в результате чего погибли два человека.