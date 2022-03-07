ФСБ выявила в Севастополе сторонника украинских националистов

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтяной базе на территории Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в Луганской Народной Республике прогремел мощный взрыв, в результате которого загорелась нефтебаза. Сообщается, что силовые структуры Украины произвели удар из ракетного комплекса «Точка-У». В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что...