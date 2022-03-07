ФСБ выявила в Севастополе сторонника украинских националистов
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:18, 07 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности взяли под стражу местного жителя — сторонника украинских националистов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства. По данным УФСБ, в ходе обыска в доме у мужчины была обнаружена тротиловая шашка массой более 590 г. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к незаконному обороту средств поражения. Установлено, что житель Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания тротиловую шашку общей массой более 590 г, — говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывного устройства». Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.
4 марта сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Cевастополю обнаружили cхроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами вблизи населённых пунктов Cимферопольского и Ленинского районов. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов.