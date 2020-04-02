Происшествия

ФСБ проводит следственные действия в МВД в рамках дела о коррупции

15:54, 02 апреля 2020
Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ опрашивают работников следственного департамента МВД в рамках уголовного дела о коррупции.

Ведутся следственные действия в СД МВД РФ, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кроме того, идёт выемка документов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратился к Генпрокуратуре с требованием активизировать борьбу с коррупцией по всем направлениям. Также он отметил необходимость защиты бюджетных средств, которые выделены на реализацию национальных проектов, государственных программ и гособоронзаказа.

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