ФСБ проводит следственные действия в МВД в рамках дела о коррупции

https://static.news.ru/photo/34ed7a34-74e2-11ea-9c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ опрашивают работников следственного департамента МВД в рамках уголовного дела о коррупции.

Ведутся следственные действия в СД МВД РФ, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кроме того, идёт выемка документов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратился к Генпрокуратуре с требованием активизировать борьбу с коррупцией по всем направлениям. Также он отметил необходимость защиты бюджетных средств, которые выделены на реализацию национальных проектов, государственных программ и гособоронзаказа.