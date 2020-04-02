ФСБ проводит следственные действия в МВД в рамках дела о коррупции

Сотрудники ФСБ опрашивают работников следственного департамента МВД в рамках уголовного дела о коррупции.
Ведутся следственные действия в СД МВД РФ, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Кроме того, идёт выемка документов.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратился к Генпрокуратуре с требованием активизировать борьбу с коррупцией по всем направлениям. Также он отметил необходимость защиты бюджетных средств, которые выделены на реализацию национальных проектов, государственных программ и гособоронзаказа.