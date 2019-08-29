Силовики сообщили о предотвращении терактов, которые готовились в Кабардино-Балкарии. Планировавший их местный житель уже задержан и даёт показания. Об этом сообщили в ФСБ России.
Мужчина смастерил самодельные взрывные устройства большой мощности и спрятал их в тайнике вблизи населённых пунктов Чёрная Речка и Алтуд Урванского района. На данный момент бомбы уже обезврежены. Их уничтожили прямо на пустыре вблизи от места их обнаружения. Мужчина признал свою вину. Как отмечает
Ранее News.ru писал, что в Ингушетии силовики уничтожили боевика, планировавшего теракт. При нём были обнаружены готовая к применению самодельная взрывчатка, оружие и боеприпасы. Погибший собирался выехать в Сирию и занимался вербовкой.