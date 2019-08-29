Фото: nac.gov.ru

Силовики сообщили о предотвращении терактов, которые готовились в Кабардино-Балкарии. Планировавший их местный житель уже задержан и даёт показания. Об этом сообщили в ФСБ России.

Мужчина смастерил самодельные взрывные устройства большой мощности и спрятал их в тайнике вблизи населённых пунктов Чёрная Речка и Алтуд Урванского района. На данный момент бомбы уже обезврежены. Их уничтожили прямо на пустыре вблизи от места их обнаружения. Мужчина признал свою вину. Как отмечает РИА Новости, ранее он уже был судим за терроризм. Связан ли он с какими-либо террористическими организациями или действовал в одиночку, пока неизвестно.

Ранее News.ru писал, что в Ингушетии силовики уничтожили боевика, планировавшего теракт. При нём были обнаружены готовая к применению самодельная взрывчатка, оружие и боеприпасы. Погибший собирался выехать в Сирию и занимался вербовкой.

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