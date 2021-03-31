ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

https://static.news.ru/photo/1c5e1b06-92cb-11eb-ad2e-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/FSB1Russia

Сторонники ИГ (запрещена в РФ) готовили теракт в Тверской области. Он был предотвращён сотрудниками ФСБ.

Федеральной службой безопасности в Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» на одном из объектов топливно-энергетического комплекса, — заявили в Центре общественных связей ФСБ журналистам ТАСС.

Уроженец республики Центрально-Азиатского региона, имеющий российское гражданство, приобрёл компоненты для изготовления бомбы. Злоумышленник изготавливал её у себя дома, где оборудовал лабораторию. Мужчина действовал по указанию главаря террористических структур. Террорист был нейтрализован.

В ходе обыска было изъято огнестрельное оружие с боеприпасами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту.

Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали в Сочи ученика лицея, который намеревался устроить взрыв в образовательном учреждении. Он написал о своих планах в социальной сети «ВКонтакте». В ходе обыска у него дома было обнаружена бомба, компоненты для её изготовления и руководство по сборке взрывчатых веществ. Мотивы подростка неизвестны.