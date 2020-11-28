Фотограф погиб в горах Чечни во время съёмок

https://static.news.ru/photo/4854b940-3240-11eb-bd73-fa163e074e61_660.jpg Саид-Хусейн Царнаев Фото: Саид Царнаев/facebook.com

Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съёмок в горах Итум-Калинского района Чечни. Спасателям удалось достать его тело, операция МЧС осложнялась труднодоступностью места.

Несчастный случай произошёл в труднодоступной местности в Галанчожском районе, спасателям удалось вытащить тело на поверхность. Погибший — фотограф Саид-Хусейн Царнаев, — сообщили РИА Новости в МЧС Чечни.

В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские и пограничники. В данном районе не ловит мобильная связь, кроме того, большую часть пути поисковикам нужно было преодолеть пешком.

В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы «Россия сегодня». Основными темами его фоторепортажей были история и современность Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии. Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий.

По данным «Грозный-информ», Царнаев также работал фотокорреспондентом во время первой и второй чеченских войн. Благодаря его работе у чеченцев есть фотоистория того периода — снимки, облетевшие весь мир, подчеркнули в агентстве.

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