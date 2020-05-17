Происшествия

Фотограф из России погибла в Арабских Эмиратах

18:50, 17 мая 2020 18

Во время съёмок в ОАЭ трагически погибла известная в Уфе фотограф Юлия Хабибуллина. Это произошло 15 мая.

Она сорвалась со скалы, когда фотографировала, передаёт ГТРК «Башкортостан». Об этом рассказали свидетели трагедии.

Она потеряла равновесие и упала на остриё. Высота была 10 метров, — говорят очевидцы.

Как писал NEWS.ru, ранее на территории греческого района Карбунари в пещере под городом Лутраки во время поиска сокровищ погибли четыре мужчины. Им было от 34 до 50 лет.

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