Фотограф из России погибла в Арабских Эмиратах

Поезд сбил двух человек в Бирюлёво на юге Москвы. ЧП произошло в районе железнодорожной платформы в Булатниковском проезде.

По данным РЕН ТВ, один из пострадавших — 40-летний мужчина. Он находится без сознания. На место происшествия выехала скорая помощь. Другие обстоятельства случившегося неизвестны. 15 марта NEWS.ru писал, что турист...