Экстренные службы рассказали о состоянии тела мужчины из дома в Мытищах

https://static.news.ru/photo/6456faf0-5553-11eb-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Найденное в доме после пожара в Мытищах тело мужчины сильно обгорело. Для идентификации личности потребуется провести экспертизу ДНК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

Нашли сильно обгоревшее тело, будут проводить экспертизу ДНК, — заявил собеседник агентства.

Инцидент произошёл 30 марта в посёлке Вешки, когда полиция прибыла к частному дому для проверки данных о причастности местного жителя в незаконной торговле оружием. В результате подозреваемый забаррикадировался в доме, в течение дня были слышны выстрелы.

Ближе к вечеру бойцы СОБРа и ОМОНа пошли на штурм здания. В результате один из спецназовцев получил ранение.

Затем в здании начался пожар, в результате которого злоумышленник мог погибнуть на чердаке. Об этом писал NEWS.ru.