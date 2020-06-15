Экстремистские материалы найдены в квартире московского стрелка

https://static.news.ru/photo/ecef049a-af52-11ea-8583-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/msk_today/Global Look Press

В столичной квартире стрелявшего по полицейским Ратмира Галаева найдены материалы экстремистского содержания. Сотрудники правоохранительных органов считают, что стрелок готовился к нападению тщательно и осознанно.

Основной версией стрельбы совершённого Галаевым преступления полиция склонна рассматривать экстремизм. Но кроме этого отрабатывается причастность 24-летнего стрелка к убийству начальника ЦЭП Ингушетии Эльджаркиева, сообщает «Интерфакс».

Галаев напал на полицейских 15 июня днём на Ленинском проспекте в Москве. Он выстрелил в сотрудников ДПС, которые остановили такси за нарушение ПДД. Галаев ранил двух полицейских и сам получил ранение в ходе перестрелки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стрелявший по столичным полицейским уроженец Ингушетии может быть связан с опасной религиозной сектой баталхаджинцев. Причастность Ратмира Галаева к группировке, замешанной во множестве громких преступлений, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.