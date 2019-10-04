https://static.news.ru/photo/665bf6b4-e6bb-11e9-9a41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший министр здравоохранения Калмыкии подозревается в махинациях при реконструкции онкодиспансера. Вместе с ним по делу проходит и бизнесмен, занимавшийся ремонтом больницы.

По версии следствия, министр подписал фиктивные акты выполненных работ по ремонту радиологического блока онкологического диспансера имени Эльзы Санджиевны Тимошкаевой. После этого подрядчик получил из бюджета свыше 3,1 миллиона рублей.

Дело против бывшего чиновника расследуется по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Руководитель частной компании, которая проводила ремонт, подозревается по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

Ранее News.ru сообщал, что Следственный комитет завершил расследование уголовных дел против высокопоставленных чиновников сферы ЖКХ Астраханской области. Они обвиняются в превышении полномочий.