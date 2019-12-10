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Якутского шамана Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву, снова задержали. Кроме того, силовики доставили в участок и соратника Габышева Евгения Ростокина.

Сотрудники ФСБ приехали к нему домой и отвезли на опрос. Ростокину сообщили, что против него могут возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования из-за удаления видеозаписи,...