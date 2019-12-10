Фото: Wikimedia

Нападение совершено на бывшего министра обороны Японии 81-летнего Токуичиро Тамазаву. Инцидент произошёл в городе Мориока в префектуре Иватэ.

Подозреваемый сдался полиции, речь идёт о пожилом мужчине, уточняет Japan Times. Состояние Тамазавы оценивается как стабильное, он получил ранение в ногу.

Полицейские выясняют причины покушения.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ульяновска за стрельбу и вымогательство.

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