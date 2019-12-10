Нападение совершено на бывшего министра обороны Японии 81-летнего Токуичиро Тамазаву. Инцидент произошёл в городе Мориока в префектуре Иватэ.
Подозреваемый сдался полиции, речь идёт о пожилом мужчине,
Former Defense Agency chief and farm minister Tokuichiro Tamazawa, 81, was shot in the leg Tuesday near his home in Morioka, Iwate Prefecture, and is ...— 田中勝樹 Katsuki Tanaka (@waiwai_aqua)
https://t.co/ltdUMQ92aZ pic.twitter.com/dxIwLiy1ix December 10, 2019
Полицейские выясняют причины покушения.
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