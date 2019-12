Подозреваемый сдался полиции, речь идёт о пожилом мужчине, уточняет Japan Times. Состояние Тамазавы оценивается как стабильное, он получил ранение в ногу.

Former Defense Agency chief and farm minister Tokuichiro Tamazawa, 81, was shot in the leg Tuesday near his home in Morioka, Iwate Prefecture, and is ... https://t.co/ltdUMQ92aZ pic.twitter.com/dxIwLiy1ix