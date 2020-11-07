«Парень просто золотой»: экс-коллега рассказала о погибшем Колтовом

https://static.news.ru/photo/d218e7f0-2115-11eb-939c-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: koltovoy/instagram.com

Погибший при крушении самолёта в Подмосковье телеведущий НТВ Александр Колтовой был работящим. С ним было очень комфортно работать, поделилась воспоминаниями его бывшая коллега Ирина Березенко.

Раньше они вместе работали на телеканале «Москва 24».

Был такой парень, такой умница, такой интеллигентный, он так трудился, он такой работящий. Таких парней очень мало, правда очень мало, чтобы, знаете, в пример ставить. Парень просто золотой, — цитирует Березенко РИА Новости.

По её словам, Колтовой показал себя сдержанным и воспитанным человеком.

Она отметила, что ей «жаль безумно», что жизнь репортёра оборвалась так рано. Телеведущему был 41 год.

Журналист и его супруга погибли , направляясь с подмосковного аэродрома Мячково в город Рыбинск Ярославской области. Легкомоторный самолёт Cessna, которым управлял Колтовой, упал в районе Новорязанского шоссе, в поле рядом с посёлком Чкалово городского округа Люберцы.

После вылета у воздушного судна отказал и загорелся двигатель. Пилот подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, писал NEWS.ru. Предварительной причиной крушения называют неисправность двигателя.

С 2018 года телеведущий работал на НТВ. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись», заменив покинувшего проект актёра Оскара Кучеру.