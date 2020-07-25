Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков сообщил о нападении на него

https://static.news.ru/photo/5042fa7c-ce3b-11ea-b232-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: АГН «Москва»

Бывший фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил, что на него напали неизвестные около подъезда его дома.

По словам главы «Команды Егора Жукова» Евгения Овчарова, мужчина успел закрыться от первого удара, а потом ему удалось скрыться, сообщает Znak.

Егор поставил «блок» первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности, — сказал Овчаров.

Уточняется, что вопрос об обращении в полицию в связи с инцидентом решается с адвокатами Жукова.

Егор Жуков — фигурант «дела 27 июля», серии уголовных дел, возбуждённых после московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно. Кроме того, ему в течение двух лет запретили заниматься видеоблогингом и администрированием сайтов. Жуков попытался обжаловать этот приговор в Мосгорсуде, но апелляция осталась без удовлетворения.

Как писал NEWS.ru ранее, создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил 10 биткоинов (около 6,5 млн рублей) благотворительному проекту «Взаимопомощь» фигуранта «московского дела» Егора Жукова.