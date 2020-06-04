Эколог рассказала, кто в ответе за ЧП с разливом топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/5e72fdf0-a66c-11ea-887b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норильский Онд/vk.com

Кандидат биологических наук, член Национального комитета экологической безопасности Анна Ридигер оценила план Росприроднадзора по ликвидации ЧП в Норильске. По её словам, катастрофу должны устранить за счёт тех, кто ответственен за случившееся.

Метод хороший, специалистов привлекают абсолютно правильно. Но «Норникель» здесь не герой — он должен нести ответственность. В противном случае, все затраты на ликвидацию ЧП лягут на налогоплательщиков, а местные жители уже и так пострадали, — заявила она в интервью «Вечерней Москве».

Она подчеркнула, что скорость ликвидации последствий аварии зависит от толщины слоя нефтепродуктов, которые разлились в водоёмы. Главная проблема, по её словам, заключается в том, что топливо движется по течению и собирать его не так просто.

Авария в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. На территории Красноярского края введён режим ЧС.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли (ст. 246, 250, 254 УК РФ). В итоге они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности, писал NEWS.ru.