Екатеринбургский стрелок звонил в полицию перед инцидентом

https://static.news.ru/photo/5bf4e806-c1d5-11eb-90f8-96000091f725_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Екатеринбургский стрелок Сергей Болков перед инцидентом, в котором пострадали несколько человек, сам звонил в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Как уточняет издание, в телефонном разговоре с сотрудниками правоохранительных органов Болков заявил, что удерживает в своей квартире восемь детей «из ближнего зарубежья». Он вызывал полицию на переговоры.

У меня в квартире восемь детей из ближнего зарубежья, переговоры собираюсь проводить только через командование по телефону, а не через дверь. Требую нормальных офицеров, — приводит Telegram-канал слова стрелка.

Кроме того, уточняется, что Болкова именно уволили из полиции в 2011 году. Сам он на пенсию не уходил. Предположительно, военно-врачебная комиссия отстранила экс-прапорщика от службы после выявления у него рассеянной неврологической симптоматики вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. Огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.