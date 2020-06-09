Ефремов может получить до 12 лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

https://static.news.ru/photo/965f7f30-aa14-11ea-8551-fa163e074e61_660.jpg Фото: vlad_zhen/Instagram/Global Look Press

Дело против актёра Михаила Ефремова, возбуждённое из-за спровоцированной им аварии, может быть переквалифицировано, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что мужчина, пострадавший после того, как в его фургон врезалась машина актёра, скончался от полученных травм. Таким образом, уголовное дело в отношении Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Согласно Уголовному кодексу, обвиняемый по этому пункту может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, передаёт ТАСС.

В настоящее время актёр находится под подпиской о невыезде.

Как писал NEWS.ru ранее, автомобиль актёра въехал в фургон Сергея Захарова на большой скорости. Михаил Ефремов находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.