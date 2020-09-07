Джигурда назвал имя женщины, которая была за рулём машины Ефремова

https://static.news.ru/photo/4df76f84-f1ac-11ea-a41e-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За рулём джипа актёра Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП сидела женщина. Об этом заявил Никита Джигурда, который пришёл к зданию Пресненского суда столицы поддержать артиста перед вынесением приговора.

Джигурда сообщил, что следствие упустило тот факт, что на фото с места ДТП мелькает женская нога. Обувь на снимке чрезвычайно похожа на ту, в которой актриса театра «Современник» Дарья Белоусова провожала Ефремова на следственные действия. Доказательства того, что именно Белоусова была за рулём джипа, привёл и автоэксперт Юрий Макеев.

Актёра обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека 8 июня в центре Москвы. В тот день его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, позже он умер в больнице. Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы.

Рассмотрение дела в суде началось 5 августа. Были допрошены несколько свидетелей и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Пришедшие в суд свидетели обвинения и защиты давали противоречащие друг другу показания: первые утверждали, что видели Ефремова на водительском сиденье, последние говорили, что он сидел на пассажирском. Однако на видео свидетели защиты себя узнать не смогли.

Сам Ефремов в ходе слушаний своей вины не признавал, постоянно ссылаясь на то, что был очень пьян и поэтому ничего не помнит. Лишь в последнем слове актёр заявил, что признаёт свою вину, «если он действительно сделал это».

8 сентября суд должен вынести приговор Ефремову. Поддержать актёра приехали Гарик Сукачёв и Иван Охлобыстин, Михаил Горевой и Никита Высоцкий, писал NEWS.ru.