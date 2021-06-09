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Максим Артемьев
В Адлере должник застрелил двух судебных приставов, пришедших к нему по поводу сноса его дома. Об этом пишет Life Shot.
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В Красноярске пассажир такси прямо из окна автомобиля обстрелял группу велосипедистов. Видео произошедшего публикует Life Shot.
Инцидент произошёл минувшей ночью. Компания велосипедистов передвигалась по городу, когда с ними поравнялся автомобиль такси. В какой-то момент, по словам потерпевших, машина начала их подрезать, а после пассажир высунулся из...
Двух судебных приставов застрелили в Адлере