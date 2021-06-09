Двух судебных приставов застрелили в Адлере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Красноярске пассажир такси прямо из окна автомобиля обстрелял группу велосипедистов. Видео произошедшего публикует Life Shot.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Компания велосипедистов передвигалась по городу, когда с ними поравнялся автомобиль такси. В какой-то момент, по словам потерпевших, машина начала их подрезать, а после пассажир высунулся из...