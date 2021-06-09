16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Двух судебных приставов застрелили в Адлере

11:47, 09 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Адлере должник застрелил двух судебных приставов, пришедших к нему по поводу сноса его дома. Об этом пишет Life Shot.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео