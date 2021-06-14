Двух российских туристов ранили в ресторане в Абхазии

https://static.news.ru/photo/7837e52e-cdb3-11eb-8f70-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два российских туриста получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в ресторане в Абхазии. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

Туристы отдыхали в заведении в Пицунде вместе с девушками. В какой-то момент один из местных жителей захотел познакомиться с россиянками и начал приставать к ним. Отдыхающие попросили местного жителя оставить их в покое и не мешать им. Тогда злоумышленник открыл стрельбу.

В результате ранения получили оба российских туриста — у одного прострелены колени и стопа, а у другого — левая нога и тазовая область. Пострадавших доставили в сочинскую больницу.

Ранение также получил и сам стрелок — в него попал осколок пули. На текущий момент он уже задержан. Нападавшим оказался 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия. Он уже был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Ранее в результате стрельбы в американском штате Джорджия погибли два человека. Ещё семеро получили ранения.