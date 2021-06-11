Два человека погибли в результате стрельбы в американской Джорджии

В результате стрельбы в американском штате Джорджия погибли два человека. Ещё семеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал WJCL.
По данным СМИ, инцидент
В настоящий момент двое раненых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших — двухлетний ребёнок и 13-летний подросток. Их ранения не представляют угрозы для жизни.
Правоохранители ведут поиск подозреваемых. Данные о причинах стрельбы не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина застрелил женщину и годовалого ребёнка, после чего покончил с собой.