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США

Два человека погибли в результате стрельбы в американской Джорджии

06:31, 12 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В результате стрельбы в американском штате Джорджия погибли два человека. Ещё семеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал WJCL.

По данным СМИ, инцидент произошёл в городе Саванна 11 июня около девяти вечера (04:00 12 июня по московскому времени). Стрельба началась в нескольких кварталах от отделения полиция.

В настоящий момент двое раненых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших — двухлетний ребёнок и 13-летний подросток. Их ранения не представляют угрозы для жизни.

Правоохранители ведут поиск подозреваемых. Данные о причинах стрельбы не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина застрелил женщину и годовалого ребёнка, после чего покончил с собой.

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