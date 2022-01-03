Двух пострадавших в ДТП россиянок вернут на родину из Белоруссии

Двух россиянок с травмами позвоночника, пострадавших в ДТП в Витебской области Белоруссии, доставят в Россию для дальнейшего лечения на реанимобиле, который приедет за ними из РФ, сообщила в Telegram первый замминистра здравоохранения республики Елена Кроткова. По её словам, каких-то оперативных вмешательств и дополнительных инструментальных обследований не требуется.

Принято решение о транспортировке российских пациенток на реанимобиле, который будет доставлен из России. Вероятнее всего, их доставят в Смоленск, а оттуда — по местам жительства. Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется, — отметила представитель ведомства.

Кроткова добавила, что белорусские медики провели онлайн-консультацию с коллегами из центра нейрохирургии имени Бурденко и Федерального центра медицины катастроф.

Сверена тактика ведения пациентов, проведён осмотр и консультация, изучены лабораторные исследования, рентген-документация, результаты компьютерной томографии, — заключила замминистра.

Ранее сообщалось, что в Витебской областной клинической больнице находятся 42 человека, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Белоруссии. Их состояние стабилизировано, они находятся под наблюдением медиков. Двое туристов из России остаются в тяжёлом состоянии.

ДТП в Витебской области произошло 3 января. Туристический автобус Scania, в котором были преимущественно российские граждане, столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, а 31-летний водитель легковой машины погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека по неосторожности.