Два осуждённых преступника сбежали из психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Одного удалось поймать по горячим следам, другой всё ещё скрывается.
Пресс-служба УМВД по Забайкалью
В начале ноября 2019 года оба мужчины уже сбегали из лечебного учреждения. Двое охранников больницы были уволены в результате того инцидента. Второе происшествие подряд привлекло внимание регионального Минздрава — ведомство начало проверку психбольницы.
Ранее, как передавал NEWS.ru, совершили побег двое 17-летних воспитанников детдома в Кемеровской области. Один из них затем добровольно явился в полицию в Уфе.
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