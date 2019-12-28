https://static.news.ru/photo/5ad61392-2b03-11ea-84c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два осуждённых преступника сбежали из психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Одного удалось поймать по горячим следам, другой всё ещё скрывается.

Пресс-служба УМВД по Забайкалью сообщила об этом РИА Новости. Сбежавшие — осуждённые за убийство и воровство соответственно 27-летний Фёдор Ланин и 23-летний Иван Мирсанов. В настоящее время продолжаются поиски Мирсанова.

В начале ноября 2019 года оба мужчины уже сбегали из лечебного учреждения. Двое охранников больницы были уволены в результате того инцидента. Второе происшествие подряд привлекло внимание регионального Минздрава — ведомство начало проверку психбольницы.

Ранее, как передавал NEWS.ru, совершили побег двое 17-летних воспитанников детдома в Кемеровской области. Один из них затем добровольно явился в полицию в Уфе.