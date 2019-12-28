Двое 17-летних воспитанников детского дома в Кемеровской области совершили побег 26 декабря. Один из них после скитаний решил вернуться.
Как в полиции рассказала работающая в учреждении воспитатель, юноши ушли утром в школу, после чего их никто не видел. Ориентировки на подростков были направлены во все территориальные органы внутренних дел Кемеровской области и другие регионы, а также распространены в СМИ.
28 декабря один из беглецов обнаружился в Уфе. Он пришёл в отдел полиции, где рассказал, что вместе с товарищем доехал автостопом до Омска, где их пути разошлись. Он же устал от такого путешествия, потому и обратился за помощью к полицейским. Поиски второго подростка продолжаются, сообщают в кемеровском управлении МВД.
Ранее NEWS.ru писал о побеге двух пациентов из психбольницы в Чите. Оба молодых человека находились там на принудительном лечении по решению суда. Это уже второй их побег за последние несколько месяцев.
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