https://static.news.ru/photo/5769e9ba-2a02-11ea-bdcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Двое 17-летних воспитанников детского дома в Кемеровской области совершили побег 26 декабря. Один из них после скитаний решил вернуться.

Как в полиции рассказала работающая в учреждении воспитатель, юноши ушли утром в школу, после чего их никто не видел. Ориентировки на подростков были направлены во все территориальные органы внутренних дел Кемеровской области и другие регионы, а также распространены в СМИ.

28 декабря один из беглецов обнаружился в Уфе. Он пришёл в отдел полиции, где рассказал, что вместе с товарищем доехал автостопом до Омска, где их пути разошлись. Он же устал от такого путешествия, потому и обратился за помощью к полицейским. Поиски второго подростка продолжаются, сообщают в кемеровском управлении МВД.

Ранее NEWS.ru писал о побеге двух пациентов из психбольницы в Чите. Оба молодых человека находились там на принудительном лечении по решению суда. Это уже второй их побег за последние несколько месяцев.