Двое мужчин пострадали при стрельбе в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/91305f22-c357-11eb-a173-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/06.mvd/

Двое мужчин были ранены при попытке досмотреть автомобиль приезжего в Ингушетии. По сообщению региональной полиции в Instagram, 29-летний водитель LADA Priora обстрелял любопытных из травматического пистолета.

Происшествие случилось в городе Малгобек. Местный 39-летний житель и его 29-летний приятель из села Сагопши решили досмотреть автомобиль, за рулём которого тоже находился сагопшинец, на предмет наркотиков или психотропных средств. Но в результате были госпитализированы с ранениями в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Полиция не уточняет, на каком основании раненые решили досмотреть автомобиль. Но в итоге стрелявший задержан. По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим с балкона на четвёртом этаже жилого дома в Екатеринбурге. По предварительной информации, он стрелял из карабина «Сайга». Стрелявшим оказался бывший полицейский.