В Убинском районе Новосибирской области произошло крупное ДТП, в результате которого четыре человека погибли, в том числе двое детей.
Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. Три человека погибли на месте. Ещё одна пассажирка была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, где умерла. По факту случившегося проводится проверка,
Как писал NEWS.ru ранее, легковой автомобиль и бензовоз столкнулись на трассе в Волгоградской области поздно вечером на дороге Старая Полтавка — Палласовка.
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