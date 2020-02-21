https://static.news.ru/photo/a386a85e-54cf-11ea-8f55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Убинском районе Новосибирской области произошло крупное ДТП, в результате которого четыре человека погибли, в том числе двое детей.

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. Три человека погибли на месте. Ещё одна пассажирка была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, где умерла. По факту случившегося проводится проверка, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, легковой автомобиль и бензовоз столкнулись на трассе в Волгоградской области поздно вечером на дороге Старая Полтавка — Палласовка.