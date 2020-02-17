Легковой автомобиль и бензовоз столкнулись на трассе в Волгоградской области поздно вечером 17 февраля.
Трагедия случилась на дороге Старая Полтавка — Палласовка. По предварительным данным, Hyundai Accent выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли водитель легковушки и все его пассажиры, детей среди них нет,
Как писал NEWS.ru ранее, таксист в Челябинске сбил трёх мальчиков, перебегавших дорогу на красный свет. Двое детей отделались синяками, одного отправили в реанимацию. ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского.
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