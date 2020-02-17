https://static.news.ru/photo/72b3273e-51e1-11ea-bd58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковой автомобиль и бензовоз столкнулись на трассе в Волгоградской области поздно вечером 17 февраля.

Трагедия случилась на дороге Старая Полтавка — Палласовка. По предварительным данным, Hyundai Accent выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли водитель легковушки и все его пассажиры, детей среди них нет, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, таксист в Челябинске сбил трёх мальчиков, перебегавших дорогу на красный свет. Двое детей отделались синяками, одного отправили в реанимацию. ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского.