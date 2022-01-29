Двое детей погибли из-за отравления углекислым газом в Алтайском крае

Двое малолетних детей погибли, ещё один ребёнок и их мать пострадали от отравления углекислым газом в посёлке Гордеевский Троицкого района Алтайского края. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность печного отопления, сообщает региональное СУ СКР.
Происшествие
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия. По делу назначены необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что на Новолипецком металлургическом комбинате в городе Липецке три сотрудника предприятия отравились газом. Один из них скончался, двоим понадобилась госпитализация.