Два сноубордиста зависли на краю ледяной бездны на Эльбрусе

https://static.news.ru/photo/c3b0fb74-75db-11eb-a03d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Двое сноубордистов едва не погибли, катаясь на заснеженных склонах Эльбруса. Парень и девушка, осваивавшие фрирайд-маршруты, провалились под снег на четыре метра. Они чудом смогли зацепиться над 15-метровой расщелиной с подземным водопадом и острыми скальными выступами.

Историю спасения покорительница горных круч под ником @artist.juliana рассказала в Instagram.

Несмотря на то что пара была с гидом, избежать коварного участка не удалось. В какой-то момент сноубордисты оказались над заснеженным куполом, образовавшимся над ущельем. Нередко такие образования могут выдержать вес нескольких человек, однако на этот раз снежная конструкция оказалась хрупкой.

Первой упала девушка, она зацепилась доской за край расщелины и оказалась на боку. Сверху на неё практически тотчас же упал приятель.

Он зацепился доской за лёд и повис вниз головой прямо надо мной. Он сначала держался, но потом оказалось, что он сломал руку и не мог держаться, просто висел. Я его умоляла не падать, иначе я бы точно свалилась в бездну, — рассказала любительница экстремального отдыха.

В течение 20 минут пара висела над бездной. Гид вызвал спасателей. Те кинули две верёвки, при помощи которых провалившихся сноубордистов удалось вытащить на поверхность. Пострадавшего мужчину отправили в травмпункт.

Ранее NEWS.ru писал, что на горнолыжной фрирайд-трассе лыжник на скорости улетел в яму с ледяным ручьём. Он получил переломы рук и ног, но остался жив, во многом благодаря шлему и оперативной помощи других туристов.