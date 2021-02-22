В Сочи лыжник на скорости улетел с горной трассы в ледяной ручей

https://static.news.ru/photo/4fce362a-75c9-11eb-b16e-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео dilan_rub/instagram.com

Лыжник-экстремал едва не погиб, катаясь на горной трассе в Сочи. Мужчина улетел в восьмиметровую яму, в которой протекал ручей с ледяной водой.

Инцидент произошёл 22 февраля на одной из неофициальных трасс для фрирайда, которые находятся за пределами обустроенных спусков горнолыжных курортов. Незадачливый гонщик остался жив чудом, в том числе благодаря шлему.

Видео неудачного манёвра и последовавшего за ним падения запечатлел очевидец-инструктор, который в этот момент находился на опасном участке. Он с помощью других туристов вытащил мужчину из ручья. Ролик с операцией спасения опубликован в Instagram-аккаунте пользователя @dilan_rub.

Другие остановившиеся лыжники и сноубордисты отогрели лыжника своей одеждой до приезда спасателей близлежащего горнолыжного курорта.

Зона этого горного цирка (так называют котловину в горах. — NEWS.ru) выглядит безопасной, и большинство неподготовленных людей едут туда, не осознавая, какому риску они себя подвергают. Некоторые маршруты заканчиваются скалой или водопадом высотой от 5 до 15 метров. Здесь периодически сходят лавины, способные снести деревянный дом, — описал подстерегающие экстремалов опасности очевидец.

Он отдельно поблагодарил подоспевших вовремя спасателей, которые, как напомнил он, не обязаны в таких случаях выезжать с территории горнолыжных курортов на так называемый пухляк и оказывать помощь экстремалам. Их основная задача — обеспечить безопасность туристов, катающихся на обустроенных трассах, а во всех остальных случаях они вправе только лишь сообщить об инциденте в МЧС.

Между тем спасённый из ручья мужчина жаловался на боли в конечностях. По данным «Вестей Сочи», пострадавший получил переломы ноги и обеих рук, один из которых открытый. Его лыжи так и остались в проруби.

Ранее, как писал NEWS.ru, в американском штате Юта четыре человека погибли в результате схода лавины в горах.